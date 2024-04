Americana é a 15ª do País e 1ª da RMC no Ranking Cidades Sustentáveis

Americana ocupa a 15ª posição no Ranking Cidades Sustentáveis 2024 entre os 319 municípios com mais de 100 mil habitantes do País. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a cidade é a primeira colocada. O levantamento foi realizado pela plataforma Bright Cities.

O diagnóstico leva em consideração 40 indicadores elencados na norma ISO 37120, um padrão internacional que estabelece indicadores e metodologias para medir e avaliar o desempenho dos serviços e da qualidade de vida em áreas urbanas, com foco em cinco pilares: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança, infraestrutura e serviços básicos.

“Fico feliz com mais esse resultado positivo, que comprova que nossa gestão tem feito Americana avançar em todas as áreas. Estamos investindo muito na saúde, no meio ambiente, com ações de educação ambiental e arborização, no saneamento, na segurança e na infraestrutura, e esses investimentos têm feito nossa cidade oferecer cada vez mais qualidade de vida para a população. Quero dividir esse bom resultado com toda a nossa equipe. Seguimos trabalhando para que Americana avance cada vez mais e se torne mais sustentável e boa de se viver”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A metodologia aplicada pela Bright Cities estabelece que uma cidade sustentável é aquela que alia crescimento econômico ao atendimento às demandas mais básicas da população. Entre os itens analisados, estão conectividade, consumo de água, número de empresas, número de leitos hospitalares, mortalidade infantil, número de médicos e de professores, emprego e coleta de lixo.

O Ranking de Cidades Sustentáveis teve sua primeira edição em 2023, se consolidando como o primeiro a utilizar exclusivamente os indicadores da norma ISO como referência de comparação entre as cidades.

