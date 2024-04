Bella Mantovani e Vagner, conhecidos como o ‘Casal Peladão’, viralizaram ao fazer exercícios na academia sem roupas e desde então estão levando sua ousadia para novos horizontes como a prática do Naked Yoga ao ar livre. Trocar as paredes da academia pelo ambiente natural foi uma decisão marcante para os dois: “Lá, enfrentávamos muito preconceito por treinar pelados.

Agora encontramos na natureza um refúgio onde não há julgamentos, apenas espaço para sermos quem somos” revela o casal܂Livre de preconceitos e sem precisar usar roupas para se esconder, ambos mergulharam de cabeça na prática, mostrando que a verdadeira conexão com o mundo ao redor vem quando nos libertamos de todas as barreiras. Além dos benefícios físicos e mentais, o Naked Yoga despertou uma chama diferente em Bella e Vagner. A prática intensificou não apenas a saúde, mas também a libido, trazendo uma nova dimensão para a vida do casal.

Para Bella, o Naked Yoga vai além do físico: “É uma jornada de autenticidade, onde podemos nos conectar de forma profunda conosco e com a natureza”, compartilha a influenciadora. Já Vagner, vê essa prática como uma forma de se aproximar da origem e se conectar com a natureza: “Quando nós entregamos completamente ao Naked Yoga, nos tornamos parte integrante do mundo ao nosso redor, sem fronteiras ou limites. É libertador e uma experiência muito diferente do que vivíamos dentro da academia”, revela o entusiasta.

Foto: Divulgação CO – Assessoria