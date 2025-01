O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL) e o vice-prefeito Felipe Sanches (Republicanos) tomaram posse na manhã desta quarta-feira ao lado dos 19 vereadores eleitos em outubro passado. A sessão solene foi presidida pela vereadora Esther Moraes (PV), a mais votada do pleito.

No início do evento, Esther “abriu” a entrada dos parlamentares de forma marcante ao lado de várias lideranças femininas. Por ter sido a mais votada, a vereadora fez um longo discurso recheado de história sobre mulheres, negros e minorias cravando a ascensão da sua trajetória política.

O prefeito Rafael Piovezan, assim como ao longo da última campanha eleitoral, escolheu elencar as obras entregues pelo seu governo e exaltar as mudanças realizadas em Santa Bárbara d’Oeste. Rafael afirmou que tem por objetivo transformar a cidade em uma das melhores do Estado de São Paulo.

NOVIDADE. Por hora, Rafael não anunciou mudanças em seu secretariado, mas apresentou sua esposa, Fernanda Piovezan, como a nova presidente do Fundo Social de Solidariedade.

FELIPE SANCHES. O vice-prefeito ganhou destaque durante a fala de Rafael. O prefeito rasgou elogios a Felipe, que deve ser o candidato à sucessão do governo Piovezan.

CONFIANTE. Nitidamente Rafael está mais confiante e independente politicamente. Na onda da boa aprovação do governo, Rafael mostra pulso firme em suas falas e promessas e se coloca como uma importante liderança regional.