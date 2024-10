Os 11 vestibulares mais buscados pelos brasileiros 1. Enem O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) lidera o ranking com 1,1 milhão de buscas mensais. O Enem é a principal porta de entrada para diversas universidades públicas e privadas no Brasil, além de ser utilizado para programas como o Sisu, ProUni e Fies. O exame é conhecido por sua abrangência e pela oportunidade que oferece aos estudantes de todo o país. Em 2023, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram, representando um avanço de 13,1%, em relação a 2022, segundo dados do Inep. Para o Enem 2024, a expectativa é de números ainda melhores. Segundo o Ministério da Educação (MEC), foram registradas 5.055.699 inscrições, superando as últimas edições, a prova acontece nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. 2. Fuvest A Fuvest, responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), registrou 94 mil buscas mensais. A USP, localizada na capital paulista, é uma das universidades mais prestigiadas da América Latina, destacando-se em áreas como ciências humanas, exatas e biológicas. A relação de candidatos por vaga já foi divulgada pela Fuvest. O número de inscritos é de 99.573 estudantes com ensino médio completo e 10.826 treineiros, totalizando 110.399 pessoas. Medicina é o curso mais concorrido em São Paulo, com 117,7 candidatos por vaga. A prova será aplicada no dia 17 de novembro para a primeira fase e nos dias 15 e 16 de dezembro de 2024 para a segunda etapa. 3. ITA O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é um dos vestibulares mais desafiadores, com 87 mil buscas mensais. Localizado em São José dos Campos, São Paulo, o ITA é referência em engenharia e tecnologia, formando profissionais altamente qualificados para o setor aeroespacial e outras indústrias tecnológicas. A primeira fase foi aplicada no dia 13 de outubro, já a segunda fase acontece nos dias 5 a 8 de novembro de 2024. 4. UERJ A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) teve 85 mil buscas mensais. Conhecida por seu compromisso com a inclusão social, a UERJ oferece uma ampla gama de cursos, com destaque para as áreas de ciências sociais, direito e saúde. A universidade é pioneira em políticas de cotas raciais e sociais, promovendo a diversidade no ensino superior. A aplicação da prova acontece no dia 1º de dezembro de 2024. 5. UFPA A Universidade Federal do Pará (UFPA) registrou 81 mil buscas mensais. Localizada em Belém, ela é a maior universidade da Região Norte do Brasil, destacando-se em áreas como engenharia, geociências e biologia. Além disso, a UFPA, é uma das universidades em que acesso às vagas acontece pelo ENEM. 6. Universidade Estadual Paulista (Unesp) A Universidade Estadual Paulista (Unesp), é uma universidade pública distribuída por diversas cidades do estado de São Paulo, são 24 campus espalhados do interior, a capital e ao litoral. Segunda-feira (14) foi o último dia para os estudantes realizarem a inscrição no vestibular. O vestibular da Unesp 2025 oferece 6.596 vagas distribuídas, cidades como Bauru oferecem 992 vagas, Araraquara com 764, Botucatu com 538 e outras. A primeira fase da prova acontece em 15 de novembro e a segunda nos dias 8 e 9 de dezembro. Outras universidades também se destacaram nas buscas dos estudantes, como: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — 72 mil

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) — 66 mil

Universidade Federal do Paraná (UFPR) — 53 mil

Universidade Estadual do Ceará (UECE) — 53 mil O interesse pelos principais vestibulares do país, mostra como a formação profissional de qualidade é importante para os brasileiros. Os processos seletivos são complexos e a preparação para as provas é fundamental para os estudantes, com a ajuda de simulados, leituras e aulas. Para os estudantes, chegar no ensino superior é o início de uma descoberta para diversas profissões e oportunidades de estudo.