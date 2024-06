O maior clube da Europa Real Madri voltou a ser campeão

da Champions League. O time espanhol bateu os alemães do Borussia Dortmund e se tornou campeão da Europa pela 15a vez. O brasileiro Vinicius Jr marcou o segundo gol e aumentou as chances de ser eleito o melhor jogador do mundo este ano.

O Borussia foi melhor que o Real Madri no primeiro tempo, criando muitas chances nos contra ataques.

A partida disputa em Wembley marcou o encontro do tradicional time maior campeão do torneio e os alemães que chegaram como azarões.

O segundo tempo foi marcado pela força do Real, que foi castigando o time amarelo.

E o gol saiu em jogada ensaiada, com Tony Kroos cobrando escanteio e Carvajal surpreendendo a defesa e cabeceando na pequena área. Antes, a mesma jogada já havia sido feita e tinha levado muito perigo.

O Borussia decidiu atacar e abriu espaço para o ataque madridista. Vini Jr voltou a marcar em final da Champions e garantir mais um título para o time merengue.

