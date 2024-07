Receita de tapioca para degustar a qualquer hora do dia

A culinária brasileira é uma das mais ricas do mundo. Com temperos variados, cores e muita personalidade, e o que não faltam são opções deliciosas para degustar. Em qualquer momento, a tapioca é bem-vinda, inclusive, como alternativa saudável no lugar do tradicional pão francês, que é preparado com excesso de farinha branca. A massa fininha que lembra uma panqueca é tão especial que ganhou um dia no calendário para celebrar a sua existência: dia 15 de julho é celebrado o Dia da Tapioca.

A farinha, que resulta do amido de mandioca, também chamada “tapioca”, surgiu a partir da tradição indígena, de acordo com a obra “Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial”, da editora Senac São Paulo. O livro explica que o alimento era consumido pela manhã e ao longo do dia, com o toque especial do mel. Com o passar do tempo, a popularidade foi crescendo, se espalhando de Norte a Sul do país.

Para saciar a fome e garantir a energia necessária para o restante do dia, a tapioca pode compor o café da manhã, mas não existem regras nem horários para seu consumo, o que vale é usar a criatividade. O alimento harmoniza bem com frango, carne, queijo, presunto, rúcula e tomate. Já como sobremesas, as geleias e doces caseiros Baldoni são acompanhantes ideais. O mel, por sua vez, “abraça” os ingredientes na medida certa, garantindo frescor e leveza às refeições.

Confira 3 acompanhantes da tapioca caseira

– Geleia de frutas vermelhas: adoçada 100% com mel no lugar do açúcar refinado, apresenta pedaços de frutas e traz equilíbrio às sobremesas;

– Bananada e Goiabada: os tradicionais doces brasileiros em versões cremosas respeitam o sabor natural das frutas. Adoçados 100% com mel Baldoni, podem ser consumidos a colheradas e junto a outros ingredientes como queijos, por exemplo;

– Mel Baldoni Chef: o blend especial resultante das flores de laranjeiras e flores silvestres faz desse produto um item diferenciado no sabor e no tamanho. Com embalagem de 1,1kg, garante alto rendimento.

Receita prática: Crepe de Tapioca com Mel Baldoni

Agora, que tal colocar a mão na massa, ou melhor, na tapioca? A sugestão de Crepe a seguir foi preparada pela seguidora da marca, Gabriella Borghesif, @gabriellaborghesif e traz o toque doce e equilibrado do Mel Baldoni Chef. Confira o passo a passo e aproveite.

Ingredientes:

1 ovo;

40g de tapioca;

Sal e pimenta do reino;

1 col. sopa de linhaça;

30g de queijo, de preferência canastra;

Mel Baldoni a gosto

Modo de preparo:



– Para a massa do crepe: misture o ovo, tapioca, temperos e linhaça, e com um fuê deixe ela cremosa;

– Unte uma frigideira com azeite de oliva, coloque o queijo e depois que ele derreter, coloquei a massa do crepe;

– Aguarde alguns instantes e vire para o outro lado. Dobre em duas partes;

– Para finalizar, adicione o mel por cima.

