PGR decide denunciar Mantovani por agressão a Moraes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu denunciar nesta terça-feira, 16, o empresário Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta Bignotto.

Os barbarenses agora aguardarão decisão do STF no inquérito sobre as hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no Aeroporto Fiumicino, de Roma.

Advogado de Mantovani

Afirmou que houve mudança de delegado da PF no caso e que, caso o STF avance com o caso, a defesa poderá ter acesso às imagens do aeroporto de Roma.

Leia + sobre política regional

De acordo com os autos, Mantovani Filho responderá pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real. Já a mulher dele e o genro por calúnia e injúria. Em julho de 2023, os três encontraram Moraes no aeroporto e teriam dito que o ministro fraudou as eleições de 2022 para beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mantovani Filho também teria dado um tapa no rosto no filho de Moraes e, por isso, responderá por um crime a mais. Em depoimento à PF, Moraes afirmou que foi chamado de “bandido, comprado e fraudador de urnas”.

Em fevereiro deste ano, o delegado da Polícia Federal Hiroshi de Araújo Sakaki deu o caso por encerrado e não pediu o indiciamento da família com a justificativa de que não foi possível cravar se houve troca de ofensas, já que as imagens das câmeras do aeroporto não têm som.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP