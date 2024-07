Swarovski anuncia Ariana Grande como embaixadora

A cantora, compositora, atriz e vencedora de um Grammy Ariana Grande está entre as artistas mais populares do mundo e é conhecida por suas apresentações de tirar o fôlego e seu incrível alcance vocal. Ariana é também uma poderosa voz a favor de mais inclusão e empoderamento feminino.

Ariana Grande comentou

“Estou super entusiasmada por ser Embaixadora da marca Swarovski. É uma honra representar uma marca que partilha a minha paixão pela criatividade, que ultrapassa os limites do mundo da joalharia e que promove valores de autoexpressão incondicional. Mal posso esperar para embarcar nesta viagem e inspirar outros a abraçar o seu brilho único.”

Giovanna Engelbert, Diretora Criativa Global da Swarovski, comentou: “O carisma e a energia positiva de Ariana estão em sintonia com a essência da Swarovski em trazer alegria ao mundo e estou entusiasmada por ela se juntar a nós como Embaixadora da marca. Ariana é uma artista brilhante cuja criatividade brilha através das suas composições e atuações vocais, bem como do seu estilo pessoal. Estou ansiosa por participarmos juntos em diálogos criativos inspiradores”.

Influencer fitness revela substituir academia por faxina- queima 600 calorias

Vanusa Freitas já terminou um namoro após descobrir que o parceiro não ia à academia

A influenciadora fitness Vanusa Freitas usou as redes sociais para falar sobre como substitui um dia de academia por afazeres domésticos e quantas calorias em média perde.



Vanusa descobriu de forma inusitada que, no dia em que fazia os afazeres domésticos e ia à academia, tinha uma maior perda calórica e também perdia massa magra. “Eu descobri de forma inusitada que, no dia da minha faxina semanal, após ir à academia, tinha uma perda calórica muito maior, isso estava influenciando nos meus resultados. Já cheguei a perder quase 600 calorias”, declarou.

A influencer chamou o dia da faxina de ‘treino dona de casa’ e, desde então, passou a substituir o tradicional treino aeróbico pelos afazeres domésticos para manter o peso.

Vanusa Freitas possui algumas técnicas para manter o corpo saudável. Ela já terminou um namoro após descobrir que o parceiro não ia à academia. Recentemente, a influenciadora disse que passou a ver a importância de se relacionar apenas com pessoas que vivem uma vida saudável como a dela.

“Eu já terminei porque ele vivia mentindo para mim que ia à academia. Comecei a desconfiar quando percebi que não tinha muita evolução no corpo dele e fui ligando os pontos”, revelou. “Acho importante colocar isso como uma condição ao me relacionar com outros homens, assim poupamos os dois de passar por situações chatas como essa. Agora só me envolvo com quem acha importante manter uma rotina de treinos”, disse.

Vanusa também destacou a importância de manter a rotina de exercícios e uma alimentação balanceada para alcançar seus objetivos. Além de substituir um dia de academia por afazeres domésticos, ela recomenda um planejamento diário das atividades físicas para evitar sobrecarga e possíveis lesões. “É fundamental escutar o corpo e respeitar seus limites”, completou a influenciadora.

