GCM da Prefeitura de Nova Odessa mantém Projeto ‘Anjos da Escola’, com palestras para alunos da Rede Municipal

Considerada uma relevante ação educativa e preventiva contra atos violentos no interior de unidades escolares, a GCM (Guarda Civil Municipal) mantida pela Prefeitura de Nova Odessa desenvolve há mais de uma década na cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Projeto “Anjos da Escola”.

A iniciativa vai além da simples ronda “escolar diária” e da orientação de trânsito aos pais, pois também coloca os agentes municipais no interior das unidades da Rede Municipal de Ensino, falando com alunos sobre temas relevantes – como cidadania, combate ao vandalismo e dano ao patrimônio público e ao bullying.

Durante o primeiro semestre de 2024, a GCM visitou as 12 escolas da Rede Municipal de Ensino que possuem o 5º Ano do Ensino Fundamental 1. Nestes encontros, foram trabalhados temas como as consequências do uso do cerol, as consequências do vandalismo ao patrimônio público e a importância da cidadania.

“De acordo da disponibilidade da escola por exemplo, todos os alunos do Ensino Fundamental assistiam às nossas palestras, totalizando 2 mil crianças”, explicou o GCM Elio Aparecido Straiotto, que está na equipe do “Anjos da Escola” desde o início.

O Projeto “Anjos da Escola” já tem mais de uma década em Nova Odessa e foi totalmente idealizado e desenvolvido dentro da GCM – que, na época, era dirigida pelo atual secretário municipal de Governo, Robson Paulo. São atendidas desde as creches até os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – ou seja, todos os 5,1 mil alunos das 25 unidades da Rede Municipal.

“O Projeto visa aproximar a GCM dos ambientes escolares, para as crianças terem uma referência e crescerem com essa proximidade com os agentes da lei, criando cidadãos mais conscientes. E as crianças fazem muitas perguntas, nós temos um excelente resultado com essa interação. É um trabalho muito bonito, muito gratificante”, acrescentou o GCM Straiotto.

Segundo ele, “a Guarda Municipal de Nova Odessa sempre atuou na ronda escolar e na proteção das nossas crianças, tanto através da ronda escolar diária quanto dessa aproximação com os alunos e professores, através do ‘Anjos da Escola'”. Atualmente, são 5 os agentes nomeados para atuar na iniciativa. São eles os GCMs Straiotto, Goulart, Heidi, Cândido e De Paula.

CÂMERAS E APP

Desde o início de 2023, 100% das cresches, pré-escolas e escolas da Rede Municipal de Nova Odessa passaram a ser monitoradas por câmeras de vigilância conectadas 24h por dia à Central de Operações da GCM. O inédito sistema de videomonitoramento é composto por 164 câmeras, instaladas em 35 prédios públicos municipais – incluindo todas as 26 unidades da Educação.

O sistema funciona em conjunto com outra novidade tecnológica adotada ano passado pela Prefeitura para dar mais segurança aos alunos, pais e professores: o aplicativo de “botão do pânico”, pelo qual diretores e professores podem acionar diretamente a GCM a partir de seus celulares, a qualquer momento, em caso de movimentos suspeitos nas proximidades ou no interior das unidades.

