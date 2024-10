Receitas de Halloween para um doce arrepio

Outubro traz o esperado Dia das Bruxas, conhecido também como Halloween, uma data marcada pelas fantasias, decorações assustadoras e as famosas receitas que prometem arrepiar o paladar.

Para entrar nesse clima e celebrar a data com muito sabor, a nutricionista do GoodBom Supermercados, Gláucia Renata Balardini, elaborou um cardápio terrivelmente delicioso e criativo para surpreender os mais jovens.

Mousse De Morango com Calda e olho de Brigadeiro

Mousse

1 caixinha de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 caixinha de gelatina de morango diluída conforme embalagem

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e distribua em taças e leve para a geladeira. Atenção, a gelatina já deve estar fria quando for ao liquidificador com os outros ingredientes.

Calda de Morango

800g de morango (pode ser congelado)

Suco de 1 limão

2 e ½ xícaras de açúcar refinado

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo médio até reduzir e esfriar.

Brigadeiro Branco (OLHO)

1 caixinha de leite condensado

2 colheres de manteiga

Gotas de chocolate ao leite

Modo de Preparo

Em uma panela, adicione o leite condensado e a manteiga, cozinhe em fogo baixo até virar brigadeiro no ponto de enrolar, quando estiver desgrudando da panela. Em seguida, deixe esfriar e parta para a montagem do doce.

Na taça onde está a mousse de morango, colocar a calda de morango por cima, como se estivesse escorrendo, depois acrescente um brigadeiro em cada cada taça, adicionando em cima de cada um deles uma gota de chocolate, simulando o olho.

Cemitério de Bolo

Massa:

3 ovos

1 xícara de açúcar

½ xícara de óleo

1 xícara de leite morno

1 xícara de chocolate em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

Modo de preparo

Com a ajuda de um fouet, em um recipiente bata os ovos com o açúcar e depois acrescente o óleo e misture bem. Adicione leite morno e o chocolate em pó, e mexa até incorporar. Depois, peneire a farinha de trigo e vá adicionando aos poucos para não empelotar. Quando a massa estiver homogênea, junte o fermento e misture delicadamente. Leve para assar em uma forma untada com manteiga e chocolate em pó.

Recheio e cobertura

2 caixinhas de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

2 colheres de manteiga

1 xícara de chocolate em pó

Biscoitos de maisena sabor chocolate

Granulado de chocolate na cor verde

Modo de preparo e montagem:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e cozinhe até engrossar, deixando em ponto de brigadeiro mole. Após o bolo assado e frio, corte uma parte de 1/3 do bolo e reserve. Em seguida, corte a massa em três camadas e recheie com o brigadeiro. Depois, cubra o bolo com o restante do brigadeiro.

Com o pedaço reservado, esfarele e cubra todo o bolo, simulando terra. Por cima, espalhe o granulado verde para dar a impressão de grama. Para finalizar, coloque os biscoitos de chocolate enterrados até a metade no bolo, intercalando-os e simulando túmulos. Pronto, já pode comer!

Para deixar esse Halloween ainda mais divertido e especial com as crianças, além de preparar essas receitas assustadoras, vale caprichar na decoração e colocar a melhor fantasia para entrar no clima. Uma boa dica é enfeitar a mesa com velas, abóboras, teias de aranhas e acessórios de Halloween para transformar o ambiente num cenário de arrepiar. O mais importante é que cada detalhe seja pensado para criar memórias deliciosas e inesquecíveis em família.

