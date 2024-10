Immuno Mushroom: suplemento combina cogumelos e levedura nutricional

Immuno Mushroom- A Regenera Labs é uma marca independente do grupo Regenera Ventures, que compartilha o compromisso com a inovação e o uso sustentável de recursos naturais. Focada em nutrição avançada e performance, a marca combina ciência e natureza para criar produtos com alta potência nutricional e ingredientes puros, oferecendo soluções eficazes para quem busca saúde de alto desempenho.

Uma das novidades que a empresa está colocando no mercado é o Immuno Mushroom, um suplemento em pó feito à base de cogumelos, levedura nutricional e especiarias, reforçando seu compromisso com produtos que aliam saúde e sustentabilidade. O produto combina o cogumelo Shitake, amplamente utilizado na alimentação tradicional, com 17 espécies de cogumelos amazônicos cultivados no território Yanomami, uma iniciativa que valoriza o conhecimento ancestral e contribui para a conservação da floresta.

A fórmula do Immuno Mushroom também inclui cúrcuma e gengibre agroflorestal

ingredientes que, segundo Romanna Remor, proprietária da Regenera Labs, foram escolhidos “não apenas pelo valor nutricional, mas também pela procedência responsável”. Além disso, a levedura Saccharomyces cerevisiae, ingrediente chave do produto, é produzida pela Blink, empresa parceira que faz parte do ecossistema da Regenera Labs, integrando ciência e sustentabilidade.

Romanna destaca que “o Immuno Mushroom reflete nosso compromisso com o desenvolvimento de produtos que respeitam a biodiversidade e contribuem para o bem-estar dos consumidores”. A combinação de ingredientes, como a semente de uva em pó e o cogumelo Yanomami traz aminoácidos, fibras prebióticas e beta-glucanas, substâncias naturais reconhecidas por promoverem uma alimentação equilibrada.

Outro aspecto que merece atenção é a parceria com a Rede Origens Brasil, que possibilita a obtenção do Cogumelo Yanomami de forma sustentável. “Essa colaboração fortalece a preservação dos territórios indígenas e mantém viva a floresta”, afirma Romanna. A produção também conta com a participação do SITIÃO Agroflorestal, de onde vêm a cúrcuma e o gengibre, ingredientes que ampliam o potencial nutritivo do produto.

O Immuno Mushroom, que não contém glúten, estará disponível na Regenera Store, plataforma de vendas da Regenera Labs. O canal oferece uma linha própria de suplementos naturais e outras marcas com foco em ingredientes de procedência confiável. “A Regenera Store é mais do que um ponto de venda, é um espaço onde o consumidor encontra produtos que cuidam tanto da saúde quanto do planeta”, conclui Romanna.

Mais informações podem ser encontradas em: https://www.regenerastore.com.br/

Sobre a Regenera Ventures:

A Regenera Ventures administra, investe, acelera e conduz projetos e negócios em early stage que apresentam grande potencial de transformar as pessoas, beneficiar comunidades, restaurar ecossistemas e cuidar do planeta. O propósito é contribuir para promover o bem-estar das pessoas, gerar prosperidade coletiva e harmonia entre todos os seres e destes com o planeta. Os negócios que fazem parte da família regenerativa são: Regenera Labs, Viva Regenera, Viva Plantopia, Viva Floresta, Cookoa Chocolates, Regenera Global, Selva & Paz e Agroforestry Carbon.