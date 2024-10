Empreendimentos de luxo crescem 10,6% no Brasil: um mercado em expansão

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O segmento de imóveis de luxo no Brasil mostrou um crescimento expressivo no primeiro semestre de 2024, com aumento de 10,6% nas vendas de unidades acima de R$ 1,5 milhão, conforme dados da Brain Inteligência Estratégica. Esse avanço reflete a demanda crescente por empreendimentos de alto padrão, que se destacam pela infraestrutura de ponta, localização privilegiada e acabamentos de alta qualidade, atraindo cada vez mais brasileiros interessados em exclusividade e segurança. O desejo por mais privacidade e a busca por áreas que ofereçam segurança também têm sido decisivos na valorização desse mercado.

Com o contínuo interesse por empreendimentos de alto padrão, o segmento de luxo no Brasil se consolida como um dos mais promissores para investidores e compradores. O mercado imobiliário está cada vez mais voltado para atender essa demanda, com projetos que não apenas oferecem moradias sofisticadas, mas que também criam experiências exclusivas para seus moradores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP