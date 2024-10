Veja as principais estreias de novembro no streaming

Influencer Mini Gabys será a primeira anã a desfilar como musa no Carnaval de SP: “quebrando padrões”

Tem estreia no Carnaval de São Paulo! A influencer e humorista Gabriela Gadotti, conhecida nas redes como Mini Gabys, acaba de se tornar musa da escola de samba Colorado do Brás. Apaixonada por samba, essa será sua primeira vez na avenida. Ela resume a novidade como a realização de um sonho e diz que vai desfilar sem medo de julgamentos, críticas e rótulos.

“Quebrando padrões, é assim que me sinto. Sou a primeira anã a desfilar como musa de uma escola, tendo destaque e reconhecimento. Isso é incrível, é um sonho realizado. Sempre curti o Carnaval nos camarotes e nos blocos de rua, mas a verdade é que queria estar ali na avenida, vivendo essa experiência e emoção. E em 2025 será assim, vou sem medo do que vão falar e mais gostosa do que nunca”.

Mini Gabys desfilará à frente de um carro alegórico e sua fantasia será inspirada em uma sereia. A influencer de 1,20m de altura revela que o look é ousado, mas na medida. “Nada de mostrar demais”, avisa. “Vou encarnar uma mini sereia (risos). É uma fantasia luxuosa, colorida e sexy. Mas não tem nada a ver com aquela imagem tradicional de uma sereia. É uma releitura do clássico”, explica.

A influencer pretende investir R$ 40 mil na sua fantasia, que ainda contará com cristais de verdade e malha de ouro. “Vai ser uma estreia luxuosa”, resume. “A fantasia tem várias camadas, muito brilho e detalhes trabalhados à mão. É um investimento considerável, mas que vale a pena. Não quero passar despercebida e quero comemorar minha estreia”.

Hoje, a influencer fatura alto nas plataformas adultas, cerca de R$ 80 mil com seus nudes e vídeos com seu marido, o modelo e ator de codinome Lexx Goo. Na web, o casal viralizou ao mostrar a diferença de altura. Ela mede 1,20m de altura e ele, 1,80m. “Mostramos nossa intimidade de uma forma natural. E as pessoas assinam e gostam porque é curioso, excitante e real. Gostamos disso”.

Fotos: Divulgação

