51 Prêmio da Fórmula 1 no Brasil chama a atenção para organização

Fabiola Falciano Bonadie, conhecida como a “Rainha das Arquibancadas”, construiu uma carreira brilhante no mercado de eventos esportivos internacionais. Com mais de 25 anos de experiência, começou como staff em 1999 e, ao longo dos anos, conquistou posições elevadas tornando-a uma profissional competente e confiável. Hoje gerencia eventos de alta complexidade, incluindo a Fórmula 1. “Organizar esses eventos não é só sobre logística, é sobre criar uma experiência única para cada pessoa presente. Esse é o diferencial”, destaca.

Ao longo de sua carreira, ela enfrentou desafios significativos, como a adaptação a diferentes públicos e a superação de barreiras em um setor amplamente dominado por homens. Determinada e meticulosa, se destacou por seu planejamento cuidadoso e toque pessoal, que transforma cada evento em uma experiência única. “Eu sempre digo que entender o público é fundamental. É essa conexão que faz com que cada detalhe faça sentido”, comenta.

E sua competência não passa despercebida por quem já trabalhou ao seu lado. “A Fabiola é um exemplo de profissional dedicada e resiliente. Não se deixa vencer por nenhuma adversidade. Destaca-se pela sua capacidade em resolver problemas inesperados e gerir todas as demandas das arquibancadas públicas do evento. Tenho excelentes recordações e experiências ao lado dessa profissional incrível”, ressaltou Rosangela Rodrigues de Melo, que atuou com Fabíola na organização do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1.

Apesar de sua agenda cheia, a empresária sempre colocou a família em primeiro lugar. A relação próxima com o filho demonstra esse empenho. Para conciliar carreira e vida pessoal, ela decidiu convidá-lo a acompanhá-la nos eventos. “Eu queria passar mais tempo com ele, e ter meu filho ao meu lado também trouxe um colaborador em quem confio de olhos fechados”, comenta. Esse elo familiar enriqueceu ainda mais seu trabalho, trazendo uma nova camada de apoio e confiança à equipe

Com uma carreira marcada por perseverança e paixão, Fabiola Falciano Bonadie segue como uma das principais referências na produção de grandes eventos de alta complexidade, provando que uma liderança comprometida pode transformar cada momento em uma experiência inesquecível