Recepcionistas e controladores de acesso do HM participam de treinamento sobre atendimento humanizado

Mais notícias da cidade e região

Recepcionistas e controladores de acesso do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi participaram, nesta semana, do treinamento “Atendimento Humanizado”. O objetivo da jornada foi aprimorar o acolhimento e a qualidade do serviço prestado no momento da chegada do paciente à unidade hospitalar.

Marcelo Amaro Cesar, supervisor de atendimento do HM e idealizador do treinamento, observa que a capacitação contempla as duas equipes de plantonistas de recepcionistas e controladores de acesso do HM.

“É fundamental que essas equipes, que estão na linha de frente do serviço, sejam capacitadas para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado. Nesse treinamento, abordamos e destacamos a importância de qualidades técnicas e comportamentais, como empatia e proatividade, conhecimento dos fluxos e demandas de cada setor para melhor informar os pacientes e seus familiares e acompanhantes”, explicou Amaro Cesar.

O supervisor do setor de Humanização do HM, Jairo Linhares, que conduziu parte do treinamento, destacou que “a acolhida e a escuta dos pacientes” são ações imprescindíveis nos serviços assistenciais de saúde. “É preciso gostar do ser humano para trabalhar num hospital, não tem para onde correr. Mesmo cansado, ou com algum tipo de problema pessoal, é preciso escutar, acolher e atender bem”, disse.

“É fundamental às equipes terem esse olhar humanizado, empatia com os que estão passando por momentos difíceis no ambiente hospitalar, sejam pacientes ou acompanhantes. A ação tem todo mérito, uma vez que busca alinhar esse tipo de conduta com a dinâmica dos profissionais e a rotina dos setores”, analisou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal é administrado pela organização social de saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP