Após a partida histórica na Arena Corinthians, os fãs de futebol americano têm outro encontro marcado na tela da RedeTV!, parceira oficial da maior liga esportiva do mundo em televisão aberta no Brasil.

Para começar a temporada 24/25 da NFL com chave de ouro, a emissora transmitirá mais um jogo da primeira semana da competição. Neste (8), os torcedores poderão acompanhar as emoções de Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons ao vivo, a partir das 14h (horário de Brasília).

Na semana 1 da temporada regular da National Football League (NFL), os Steelers entram em campo com a expectativa de começar o torneio com o pé direito e repetir o desempenho da impressionante vitória sobre os Falcons na pré-temporada de 2023.

Na ocasião, a equipe da Pensilvânia superou os adversários por 24×0.

Do outro lado, os Falcons também vão para a disputa com força total em busca de um bom resultado, sabendo que cada vitória será crucial na jornada rumo aos playoffs. No emocionante confronto desta semana, o time ainda conta com o apoio da torcida jogando em casa, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Narração na RedeTV

Com narração de Napoleão de Almeida e comentários de Gabriel Golim e Pathy dos Reis, a partida entre Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons será transmitida neste (8), ao vivo, a partir das 14h, na RedeTV!.

