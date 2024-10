Região do Parque do Lago ganha complexo de esportes e qualidade de vida

Santa Bárbara d’Oeste segue investindo em qualidade de vida com a implantação de espaços para atividades físicas e convivência familiar. A Prefeitura entregou oficialmente nesta quinta-feira (3), o novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida “Alcindo da Rocha – Zinhão”, no Parque do Lago.

A ampla área entre a Avenida Ruth Garrido Roque e Rua da Benignidade foi transformada e ampliada, ganhando novos equipamentos. O novo projeto contemplou a reforma do pavimento existente com novo calçamento, reforma de escadaria da Rua da Benignidade, iluminação em LED, quadra de Vôlei de Areia, quadra de Basquete 3×3, realocação do playground e implantação de campo de grama sintética.

Mais notícias da cidade e região

“Estamos entregando mais uma nova área que traz saúde, lazer e qualidade de vida, além de segurança, para os moradores do Parque do Lago e também para as pessoas que moram nos bairros do entorno. Esse espaço transformado será para convivência das famílias e que também receberá um novo núcleo do programa “QualiVida”, oferecendo aulas gratuitas para todas as idades e, consequentemente, mais promoção à saúde física e mental das pessoas”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

Somente este ano já foram entregues Áreas de Bem-Estar e Lazer nos bairros Vila Rica, Santa Terezinha, Olaria, Esmeralda e Planalto do Sol e Flamboyant.