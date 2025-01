A Associação Paulista de Municípios (APM) inicia um novo capítulo de sua história com a posse da diretoria para o quadriênio 2025-2028. A nova gestão, que assumiu no último dia 6, e se reuniu pela primeira vez no último dia 13, em São Paulo, aposta no diálogo e na união para fortalecer o municipalismo em todo o estado.

O presidente eleito foi o ex-prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, escolhido no dia 20 de dezembro juntamente com a chapa “APM Unida: A Força do Municipalismo”, eleita por aclamação e unanimidade. A composição pluripartidária da chapa reforça a vocação da APM em congregar lideranças comprometidas com o desenvolvimento das cidades paulistas.

“A APM terá um papel decisivo nos próximos anos, sobretudo na liderança de debates como a reforma do Pacto Federativo e no enfrentamento das crescentes atribuições impostas aos Municípios, muitas vezes sem a devida capacidade de financiamento. Será um grande desafio”, ressalta Luiz Fernando Arantes Machado, ex-prefeito de Jundiaí e presidente do Conselho Deliberativo.

Leia + sobre política regional

Retomando a presidência da entidade (cargo ocupado anteriormente entre 2021 e abril de 2023), Fred Guidoni salientou a importância de unir forças em prol do municipalismo: “Vamos juntos promover a coesão do municipalismo paulista, levando benefícios diretamente à porta das casas das pessoas. Contem com nosso trabalho para representar e fortalecer os municípios de São Paulo.”

Gustavo Reis, primeiro Vice-Presidente e ex-prefeito de Jaguariúna, saudou os novos dirigentes e alertou para os impactos da Reforma Tributária, bem como para o possível enfraquecimento dos benefícios do ICMS. Já a segunda Vice Presidente, Suéllen Silva Rosim, prefeita de Bauru, demonstrou otimismo: acredita que essa nova fase consolidará conquistas significativas para os municípios paulistas.

A seguir, confira a composição completa da diretoria administrativa, dos conselhos e da comissão:

► Diretoria Administrativa APM

• Presidente: Fred Guidoni – Ex-Prefeito de Campos do Jordão

• 1º Vice-Presidente: Márcio Gustavo Bernardes Reis – Ex-Prefeito de Jaguariúna

• 2º Vice-Presidente: Suéllen Silva Rosim – Prefeita de Bauru

• 3º Vice-Presidente: Alberto Mourão – Prefeito de Praia Grande

• 4º Vice-Presidente: Rogério Lins Wanderley – Ex-Prefeito de Osasco

• Secretário Geral: Rômulo Luís de Lima Ripa – Ex-prefeito de Porto Ferreira

• 1º Secretário: Wagner Bento da Costa – Prefeito de Pariquera-Açu

• Tesoureiro Geral: Waldemar Junqueira Ferreira Neto – Ex-Prefeito de Águas da Prata

• 1º Tesoureiro: Cândido Murilo Pinheiro Ramos – Ex-Prefeito de Nazaré Paulista

► Conselho Deliberativo

• Presidente: Luiz Fernando Arantes Machado (Ex-Prefeito de Jundiaí)

• Conselheiros: Lucas Pocay Alves da Silva (Ex-Prefeito de Ourinhos), Felipe Augusto (Ex-Prefeito de São Sebatião); Paula Oliveira Lemos (Ex-Prefeita de Barretos), Manoel Ironides Rosa (Ex-Prefeito de Bastos), Edson José Marcusso (Ex-Prefeito de Boituva), Tiago Ricardo Ferreira (Ex-Prefeito de Campina do Monte Alegre), Dieb Taha (Ex-Prefeito de Colina), Itamar Gomes Bueno (Prefeito de Cravinhos),

Thales Gabriel Fonseca (Prefeito de Cruzeiro), Ruy Diomedes Favaro (Prefeito de Dois Córregos), Fernando Henrique Capato (Prefeito de Holambra), Wilson Almeida Lima (Ex-Prefeito de Iguape), José Alexandre Pereira de Araújo (Ex-Prefeito de Aguaí), Otavio Augusto Giantomassi Gomes (Ex-Prefeito de Ilha Solteira), Mario Celso Botion (Ex-Prefeito de Limeira), Luciano Francisco de Godoi Lopes (Prefeito de Lindóia),

Marco Antonio de Oliveira (Ex-Prefeito de Morungaba), Jurandir Barbosa de Morais (Prefeito de Nova Aliança), Carlos Sussumi Ivama (Prefeito de Alto Alegre) Ednilson Cazellato (Ex-Prefeito de Paulínia), Rodolfo Hessel Fanganiello (Prefeito de Paranapanema), Silvio Martins (Ex-Prefeito de Pradópolis), William Landim da Silva (Prefeito de Bananal), Braz Rodrigues (Prefeito de Rincão), José Basílio de Faria (Prefeito de Santa Clara d’Oeste), Carlos Augusto Chinchilla Alfonzo (Prefeito de Santa Isabel), Osmar Sampaio (Prefeito de Santa Rita d’Oeste), Rubens José Belão (Ex-Prefeito de Três Fronteiras), Ivana Maria Bertolini Camarinha (Prefeita de Pederneiras), Alexandre Tassoni Antonio (Ex-Prefeito de Tupi Paulista).

► Conselho Fiscal

• Conselheiros: Clodomiro Toledo Júnior (Ex-Prefeito de Santo Antônio do Pinhal), Fernando Fiori de Godoy (Ex-Prefeito de Holambra), Marcelo de Souza Pecchio (Ex-Prefeito de Quatá).

► Comissão de Sindicância

• Comissários: Maria da Graça Zucchi Moraes (Ex-Prefeita de Itirapina), Ana Lúcia Bilard Sicherle (Ex-Prefeita de São Luiz do Paraitinga), Oscar Gozzi (Ex-Prefeito de Tarumã).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP