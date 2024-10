Regra 80/20 ajuda PL e derruba Macris e Omar

A regra 80% pra chapa mais 20% pros candidatos ‘derrubou’ o PP do ex-vereador Rafael Macris e o MDB de Omar Najar Neto e ajudou o PL do prefeito Chico Sardelli a fazer 5 vereadores na eleição deste domingo.

O MDB foi o partido que mais se aproximou dos 80% dos 6,2 mil votos do quoficiente eleitoral, mas não atingiu a meta. Mesmo se atingisse, faltariam votos a Omar Neto para bater os 20%.

O PP de Rafa Macris ficou atrás do MDB dos Omar e o partido também ficou sem vereador.

Regra e sobra

Com as novas passagens da sobra por chapas com mais de 80% e que contemplavam candidatos com mais de 20% (cerca de 1.250 votos).

PRD (3), Agir (2), PSD (3) e PL (5) ‘fizeram a rapa’ e garantiram base forte para o prefeito Chico ao menos no começo do próximo mandato.

