Renato Martins detonava Omar e Bolsonaro até 2022

Ex-suplente de vereador, Renato Martins já se apresentou assim: “não sou extrema esquerda nem de direita”, mas em 2022 mudou de lado e passou a publicar montagens com a foto do então Presidente do país.

Postagens feitas nas próprias redes sociais de Renato Martins marcaram uma série de críticas sobre ações do ex-prefeito Omar Najar e sobre o então candidato Jair Bolsonaro.

Renato foi candidato algumas vezes, mas nunca foi eleito. Assumiu o mandato de vereador em Americana após o falecimento da vereadora Judith em 2019.

No último ano do governo Omar, que passou por dificuldades na execução dos serviços públicos por conta da pandemia, Renato criticou a distância entre os serviços de saúde. No mesmo ano, Martins escreveu “a cidade está crescendo, mas sem organização e sem infraestrutura”, além dos embates sobre estacionamento rotativo.

Renato Martins e Bolsonaro

Em 2018, sobre Bolsonaro, Renato escreveu: “Se ele em seu tempo de vida pública não apresentou nada a culpa não é minha.” Respondendo a um comentário num vídeo de análise sobre a história do então candidato à presidência. Em julho daquele ano Martins escreveu: “Eleitor de Bolsonaro tem sua opção. A minha é excluí-lo. E viva a democracia.” Já em setembro/18 compartilhou editorial criticando o plano econômico de Jair Bolsonaro”.

Mas em 2022 ele mudou o discurso. No partido de Roberto Jeferson, onde tentou ser Deputado, ele passou a elogiar Bolsonaro. Em março deste ano, quando o ex-presidente visitou a região, ele disse: “Tivemos a honra de receber Bolsonaro”.

Tamanhas inconsistências, falta de articulação com lideranças do próprio partido atual, eventual falta de recursos, impossibilidade de mudança de sigla, entre outras questões, são tidas como a principal razão pelo fato de Omar ter cogitado não apoiá-lo, horas após o início de acordo partidário.

