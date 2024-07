Renato Martins deve ser apontado como candidato da coligação Republicanos MDB nas eleições em Americana.

Sua candidatura deve repetir o resultado de 2020 de Thalita De Nadai, Dr Ondas, Major Crivelari, Kim e Lurdinha Ginetti. Os 5 candidatos medianos ficaram na casa dos 3 mil a 5 mil votos.

Leia + sobre política regional

FAZ MAIS? Há quem calcule que Renato pode fazer mais votos que os 5 mil da mediana.

Afinal, ele será talvez a única 3a via na cidade. Mas nas eleições de 2016, as ‘duas’ 3as vias (Luciano Correa e Dimas Zulian) amargaram votação semelhante.

FAZ MENOS? Mas pode ser que ele faça menos. Os nomes de 2020 eram mais conhecidos, tinham mandato ou tinham padrinhos mais fortes.

Renato Martins e o sacrifício pelo fundo

A candidatura de RM deve ser explicada pela necessidade do uso do fundo eleitoral. Os partidos só enviarão recursos para campanhas majoritárias. O teto em Americana é de R$ 1,5 milhão. Ainda que não venha o valor total, Republicanos e MDB conseguirão algum ‘extra’ para as campanhas de vereador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP