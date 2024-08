A reportagem da Folha e a conduta do ministro Alexandre de Moraes

A “Folha de S. Paulo” publicou na última terça-feira (13) reportagem intitulada “Moraes usou TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens”. A matéria gerou grande impacto nos meios político e jurídico, bem como na opinião pública.

Seguiram-se inúmeras análises sobre conduta do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que estava à frente do TSE na época dos fatos apontados pelo jornal. Teria o ministro usado o Tribunal Eleitoral indevidamente, como “braço investigativo” do seu gabinete?

Leia Mais Notícias do Brasil

Importante que os fatos relatados pela “Folha” sejam avaliados longe de preferências político-partidárias, mas exclusivamente à luz da Lei.

O advogado e professor de Direito Adib Kassouf Sad dispõe-se a conversar com os jornalistas sobre as denúncias da “Folha”, oferecendo-lhes uma visão exclusivamente jurídica sobre o caso.

Além da Folha

Adib Kassouf Sad é vice-presidente da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e ex-conselheiro da OAB São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP