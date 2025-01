Reveillon teve 3,14 milhões de carros nas estradas

O feriado de Ano Novo Reveillon registrou o movimento de 3,14 milhões de veículos nas rodovias concedidas, sendo 1,11 milhão somente rumo à capital paulista e 928 mil ao interior, segundo levantamento do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

No Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, operado pela ViaOeste, o fluxo foi de, aproximadamente, 724 mil veículos entre 28 de dezembro até as 15h de 1º de janeiro. Mais de 627 mil veículos circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes no mesmo período.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), 723 mil veículos desceram a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), 411 mil veículos passaram pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos. Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga ao Litoral Norte, foram mais de 354 mil.

Reveillon forte

Cerca de 300 mil veículos trafegaram pelas rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes; Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos; e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que conectam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

Para garantir segurança e tranquilidade aos usuários, o Centro de Controle de Informações da ARTESP, junto aos Centros de Controles Operacionais das concessionárias, monitorou, ininterruptamente, mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas durante todo o feriado. Além disso, os usuários tiveram à disposição mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.

Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações das empresas operadoras, ações fiscais ocorridas nos terminais rodoviários e nas rodovias para acompanharem a operação das linhas regulares, bem como para acompanharem a prestação do serviço de fretamento e transporte de estudante, além de coibir o transporte clandestino ou não autorizado. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.