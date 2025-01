Beleza- O público feminino da cidade de Paulínia e da região agora passa a contar com uma unidade da maior rede de escovaria da América Latina, em um espaço especializado em oferecer serviços de maneira ágil, descomplicada e acessível.

A Fast Escova foi inaugurada no dia 12 de dezembro, no Jardim América, trazendo as facilidades do conceito de Fast Beauty (“Beleza Descomplicada”) à cidade. O conceito é recente no Brasil, porém já estabelecido na Europa e nos Estados Unidos.

O Fast Beauty é voltado aos serviços cotidianos de beleza, sem a necessidade de agendamento prévio. Por isso, na Fast Escova de Paulínia as clientes podem optar entre serviços como escova lisa e modelada, penteados, unhas, maquiagem, design de sobrancelhas, tratamentos capilares, entre outros, sem hora marcada, de forma ágil, e com preços justos. A marca também comercializa uma linha própria de produtos, como xampus, condicionadores, tratamentos para os cabelos, batons e perfumes.

Conforme uma das sócias, a publicitária e empresária Fernanda Lopes Secco Serrão, a marca oferece praticidade na rotina dos serviços de beleza feminina. “O principal objetivo é atender com qualidade, respeitando o tempo e a conveniência das clientes de Paulínia. Não oferecemos procedimentos complexos e demorados, como corte de cabelo ou tintura, o que não causa surpresas. E os valores são justos”, esclarece.

A segunda sócia e empresária, Camila Lopes Secco, especialista em RH, reforça que o investimento na marca foi motivado pela oportunidade de trazer para Paulínia a maior rede de Fast Beauty da América Latina. “É um conceito inovador, reconhecido globalmente como um case de sucesso em diversas cidades do Brasil. Nossa unidade oferecerá o melhor em cuidados rápidos para o público feminino, com o objetivo de tornar-se uma parceira essencial da mulher moderna e, também, proporcionar excelência e comodidade”.

As sócias enfatizam que a unidade Fast Escova de Paulínia quer tornar o slogan da marca – Você linda todo dia! – uma realidade acessível às mulheres da cidade e região. “Nosso objetivo é descomplicar o autocuidado, permitindo que a mulher moderna cuide de si sem comprometer sua agenda”, diz Fernanda.

“E com isso, ela otimiza seu tempo e torna o ato de lavar e escovar o cabelo, fazer as unhas, make e demais serviços um hábito frequente, graças ao conforto e à praticidade, sempre com preços acessíveis, profissionais e produtos de qualidade”, complementa Camila.

A unidade Fast Escova de Paulínia fica na Avenida José Pedro de Oliveira, 288, próxima à Casa da Sobremesa e ao Rã-Chu. Em seis anos de existência, a marca já atingiu o marco de mais de 270 franquias inauguradas no Brasil.

Fast Escova Paulínia

Avenida José Pedro de Oliveira, 288 – Jardim América

Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h

