Na última terça-feira, dia 30, o espaço de eventos Kalu foi o cenário de um evento marcante: o lançamento do Movimento Revitaliza Sumaré, idealizado pelo pré-candidato a vereador Samuel Burguers (Republicanos). O evento também marcou o início oficial da sua pré-candidatura.

Conhecido pelo bordão “Fala galerinha”, o movimento atraiu o apoio de mais de 200 sumareenses e contou com a presença de diversas autoridades regionais.

Entre os destaques estavam o pré-candidato a prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos), William Martoni, representante do pré-candidato a vice-prefeito André da Farmácia (MDB), o presidente do Partido Solidariedade e ex-vereador Paulão do União, Juninho Batista, do Shopping dos Animais (PL), o presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis, André Maqfran (Republicanos), e seu pai, Marcos Tito (Marquinhos Lanche).

A principal missão do Revitaliza Sumaré é atender às necessidades da população em diversas áreas, como esportes, lazer, administração pública, economia, meio ambiente, educação, saúde e segurança, promovendo a união entre a população e empresários.

“O desejo do meu coração é ver uma Sumaré mais próspera, sustentável e transparente”, declarou Samuel Burguers (Republicanos). Em seu discurso, ele emocionou os presentes ao recordar o último pedido de seu avô: “Somos de falar pouco, mas de ouvir e trabalhar ainda mais. Sirva Sumaré, represente a força da nossa família”.

Além dos apoiadores presentes, o Movimento Revitaliza Sumaré recebeu o respaldo da deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB), do vereador de Sorocaba Caio de Oliveira (Republicanos), do prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos) e do vereador de Contagem Abne Motta (Republicanos).

“Samuel Burguers é um homem preparado para ser vereador da cidade de Sumaré”, concluiu Henrique do Paraíso.