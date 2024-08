O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) fez sua convenção partidária na noite desta quarta-feira. O grupo do atual mandatário da cidade se reuniu 1 dia depois do grupo do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) e o NM esteve presente nos dois eventos.

Enquanto na reunião de Bill os destaques foram os prefeitos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste e dois suplentes de deputado, o time Leitinho montou um encontro mais festivo e ao menos 3 vezes mais cheio.

O poder da máquina e o peso dos partidos que estarão com o prefeito atraíram mais de 350 pessoas para o encontros.

Entre os políticos presentes destaques para o vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD), o deputado federal Jonas Donizetti (PSB) e o secretário de governo de Sumaré Odair Dias.

Leitinho e Bill pops

Nova Odessa vai ter a eleição com dois dos candidatos mais populares da região. Se Bill brincou com erros de português para destacar sua humildade na terça-feira, nesta quarta foi a vez de Leitinho ser homenageado por duas crianças fazendo poesia para destacar o caráter ‘povão’ simples do pessedista.