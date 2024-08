Palmeiras leva sacode do Flamengo na Copa BR

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, no Maracanã, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por 2 a 0, com gols de Pedro e Luiz Araújo, o Flamengo bateu o time paulista na noite desta quarta-feira (31).

O jogo da volta será no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (7). Para reverter o placar, o Palmeiras deve vencer o Flamengo por, no mínimo, dois gols de diferença para ir aos pênaltis. Três gols para avançar direto. O Mengo joga pelo empate, ou até, a derrota por um gol de diferença para avançar.

