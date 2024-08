As casas de apostas no Brasil tornaram-se muito populares nos últimos anos, sobretudo após a sua legalização. O processo de legalização iniciou-se em 2018 com a Lei 13.756/18 e, mais recententemente, em 2023, com a Lei 14790/23. Estima-se de 3 em 4 pessoas no Brasil já tenham tido contacto com apostas esportivas e torna-se importante aconselhar os apostadores dando-lhes algumas dicas essenciais para serem bem-sucedidos quando chegar a hora de clicar em “apostar”.

Neste artigo pode contar com algumas dicas básicas para se tornar um apostador mais experiente, mas para o caso de ser um apostador mais experiente este artigo é para si. O facto de já ter apostado anteriormente não significa que tem as bases para o fazer e quem sabe, se não tem cometido alguns erros nas suas apostas? Posto isto, independentemente do seu nível de experiência, leia este artigo até ao final e perceba se está no caminho certo para ser bem-sucedido. Saiba mais aqui.

Informação é vital

Busque sempre obter mais informações. Imagine como seria desastroso dirigir um carro sem ter aulas de direção. Nas apostas esportivas, os prejuízos podem não ser tão graves, mas apostar sem conhecimento não levará a bons resultados. Se você é um entusiasta do futebol, comece focando suas apostas nesse esporte, pois você já tem familiaridade e entende como ele funciona. É crucial conhecer os jogadores, as equipes, as estatísticas e todos os detalhes importantes, pois apostar em um time que você não conhece aumenta a chance de não ter sucesso.

Defina seus orçamentos de maneira clara

Para esta tarefa, não é necessário ser um especialista em finanças. Basta estabelecer um valor mensal para suas apostas e comprometer-se a não ultrapassá-lo. O dinheiro é um recurso valioso, que exige muito esforço para ser ganho e deve ser gasto com a mesma cautela. Para evitar perdas significativas, determine um valor mensal que não comprometa suas finanças e use apenas essa quantia para suas apostas. Não tem a certeza de quanto investir? Analise suas finanças cuidadosamente para ver quanto sobra no final do mês. Pegue uma porcentagem desse excedente e use-a para diversas apostas esportivas, mas lembre-se: nunca aposte dinheiro que pode fazer falta.

Simplicidade é a chave

Inicie sua jornada como apostador sem complicações. As apostas simples, como o próprio nome sugere, envolvem apostar em apenas um jogo por vez. Comece com essas apostas e evite odds muito altas inicialmente. Com o tempo, você se familiarizará com a casa de apostas, o tipo de apostas e toda a mecânica associada. Depois de ganhar confiança, você pode experimentar apostas combinadas, que incluem mais de um jogo na mesma aposta. À medida que se sentir mais seguro, explore outros mercados e modalidades, mas foque apenas naqueles sobre os quais tenha informações ou tenha pesquisado previamente.

Controle suas emoções

Considera-se uma pessoa impulsiva? Então as apostas esportivas vão requerer algum trabalho para que aprenda a controlá-las. Aposte com a cabeça, não com o coração; baseie suas decisões em dados e análises, e não em preferências pessoais ou impulsos momentâneos. Nunca aposte no seu time de coração, a menos que tenha uma análise estatística sólida para respaldar essa decisão.

Escolher uma boa casa de apostas

Sabemos que o artigo já vai longo, mas quando se trata de apostar, não podemos deixar nada por escrever e este ponto é essencial. Imagine que quer dirigir mas vai fazê-lo num carro com os pneus furados? É provável que não corra bem e nas casas de apostas acontece o mesmo. Para ser bem-sucedido é preciso escolher uma casa de apostas que:

Seja segura e cumpra todos os requisitos de segurança, nomeadamente se possui uma zona para termos e condições e política de privacidade. Para além disso verifique que o URL começa, à semelhança do nosso site, por “https://”. Seja legal: Apesar dos mais recentes decretos-lei, algumas casas de apostas ainda operam à margem da lei. Verifique se a casa de apostas que escolheu está regularizada na Secretaria de Prêmios e Apostas. Bônus? Muitos! Se adora coisas grátis, casas de apostas como a Superbet são perfeitas para si porque possuem muitos bônus disponíveis, nomeadamente bônus sem depósito. Tem um apoio ao cliente exímio e não o deixará à espera por mais de 20 minutos. Isto provará também que a casa de apostas valoriza os clientes e são atenciosos.

Siga os melhores especialistas

A internet é um lugar incrível, repleto de pessoas igualmente incríveis. Há muitos especialistas que se dedicam exclusivamente a analisar jogos e equipes, resumindo todas as informações para você. Desde quais times estão em melhor forma até quais casas de apostas oferecem os melhores bônus, todas essas informações estão a um clique de distância. Faça uma rápida pesquisa no Google para encontrar as comunidades de apostadores que mais lhe interessam e escolha uma ou duas para se juntar, recebendo diariamente todas as atualizações.