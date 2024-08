Na noite desta quarta-feira (31), o Corinthians voltou a competir na Copa do Brasil 2024. Pelo jogo de ida das oitavas de final, o Timão recebeu o Grêmio na Neo Química Arena e empatou sem gols com a equipe gaúcha.

O Timão teve o controle do jogo, mesmo atuando quase a segunda etapa inteira com um jogador a menos, por conta da expulsão do volante Raniele. Porém, não conseguiu furar a defesa do time do sul. O Alvinegro, já no final do jogo chegou a fazer um golaço com Giovane, mas a jogada foi anulada por conta de um impedimento.

Na próxima quarta-feira (7), o Timão vai até Curitiba para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, onde terá que decidir a vaga para as quartas de final. Mas antes disso, no domingo (4), recebe o Juventude, pelo Brasileirão, também na Neo Química Arena.

Escalação

O técnico Ramón Díaz escalou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Charles, Alex Santana e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo: Wesley, Giovane, Ryan, Fagner e Pedro Henrique. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Matheus Donelli, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Cacá, Biro, Breno Bidon, Ryan e Igor Coronado.

Primeiro tempo

A partida começou com as duas equipes se estudando e trocando posses de bola. A primeira jogada de perigo só aconteceu aos oito minutos. Soteldo gingou em cima de Matheuzinho e chutou na rede pelo lado de fora.

O Corinthians chegou com perigo pela primeira vez aos 26 minutos. Matheuzinho cruzou na área e Alex Santana cabeceou pra fora.

Aos 35 minutos, Hugo Souza foi um verdadeiro herói, salvando o Timão. Em uma falta para a equipe do Grêmio na entrada da área, Hugo defendeu a cobrança de Cristaldo e depois, ainda caído, defendeu o rebote de Villasanti.

O Timão respondeu dois minutos depois, Yuri Alberto recebeu e ajeitou para Garro, que chutou de fora da área, levando perigo ao gol de Marchesín.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo e finalizou a primeira etapa, após o tempo adicional.

Segundo tempo e VAR Corinthians com um a menos

O Timão voltou para o segundo tempo com mudanças: saíram Charles e Yuri Alberto e entraram Wesley e Giovane.

Aos três minutos, o Grêmio saiu jogando errado. Hugo recuperou a bola e lançou pra Giovane, que recebeu, girou e bateu pra fora.

Aos seis minutos, Raniele acertou o joelho do adversário. A arbitragem deu cartão amarelo para o camisa 14, porém, após revisão do VAR, foi retirado, e aplicado o vermelho. O Corinthians ia para o restante do jogo com um a menos.

Com a expulsão de Raniele, o Corinthians teve que fazer mais uma alteração para recompor o meio de campo. Saiu Romero e entrou Ryan.

Aos 28 minutos, Wesley recebeu de Garro, e chutou para o gol, mas a jogada já estava invalidada, por impedimento.

Um minuto depois, o Grêmio chegou com perigo, em uma jogada rápida da equipe do Rio Grande do Sul, a bola sobrou para Arezo, que chutou nas mãos de Hugo Souza.

Aos 33 minutos, o Corinthians mexeu pela última vez: saíram Matheuzinho e Rodrigo Garro e entraram Fagner e Pedro Henrique.

O árbitro deu seis minutos de acréscimo.

O Corinthians chegou a fazer um golaço com Giovane, aos 46 minutos, mas após a revisão do VAR, o gol foi anulado, por impedimento.

Com o tempo perdido na análise, o árbitro deu mais dois minutos de acréscimo. Aos 51 minutos, Gustavo fez falta em Pedro Henrique e foi expulso.

Fim de jogo na Neo Química Arena. O Timão empata com o Grêmio e terá que decidir a vaga para as quartas de final, na próxima quarta-feira (07), em Curitiba.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo neste domingo (4), quando recebe o Juventude, em casa, pela 21ª rodada do Brasileirão, às 16h.

