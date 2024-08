Festa Nordestina começa amanhã, na Fidam

A cidade de Americana se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa Nordestina, que acontecerá de 02 a 04 de agosto de 2024, no recinto da FIDAM. Com entrada gratuita, o evento promete trazer o melhor da cultura nordestina para o interior paulista.

Durante os três dias de festa, os visitantes poderão desfrutar de uma programação diversificada, que inclui shows de forró pé de serra, forronejo e piseiro, com apresentações de ótimos artistas e grupos musicais. Além disso, a festa contará com um animado “bingo de quermesse” e aulas interativas de forró, proporcionando entretenimento uma experiência cultural completa para todos os públicos.

A gastronomia típica nordestina será um dos destaques do evento, com pratos como acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, galinhada, cuscuz, tapiocas, entre outras delícias. Para quem preferir a culinária local haverá também espetinhos, pastéis, torresmo de rolo, costela, lanches de pernil e calabresa, arroz carreteiro, feijão tropeiro, burgers artesanais, doces diversos, churros, waffles, sorvetes e opções variadas de bebidas, incluindo chopp, cervejas, caipirinhas e sucos.

Haverá também uma feirinha de artesanatos e variedades, o local será decorado com elementos típicos do Nordeste e contará com um espaço kids para as crianças se divertirem. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais e não será permitida a entrada com coolers, alimentos e bebidas.

A Festa Nordestina de Americana é uma realização da MK Produções e patrocínio da Chopp Kremer. O evento visa promover a integração cultural e proporcionar momentos de lazer e diversão para a comunidade local e visitantes.

Programação

02/08 – Sexta-feira

20:00H – Paula Mello e Banda (Forró, Forronejo e Piseiro)

03/08 – Sábado

14:00H – “Bingo de Quermesse” com premiação

15:00H – Aula interativa de Forró

15:30H – Os Carraras Trio(Forró Pé de Serra / Universitário)

18:00H – Os 3 do Norte- (Forró Pé de Serra)

20:30H – Tom Santana e Banda c/ part. Jonas – ex Trio Nordestino (Forró Pé de Serra / Universitário

04/08 – Domingo

13:30H – “Bingo de Quermesse” com premiação

14:00H – Aula Interativa de Forró

14:30H – Zé Ramalho Cover

16:30H – Cleber Gonzaga Trio (Forró Pé de Serra)

19:00H – Klecinho 50 Graus (Forró/Arrocha/Forronejo/Piseiro)

Informações: 19 99586-6071 (Whatsapp)

Instagram: Festa.Nordestina

Facebook: Festa Nordestina