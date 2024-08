Hilux furtada em Piracicaba é encontrada em Sumaré e um vai preso

Um rapaz de 20 anos – desempregado -, foi preso nesta quarta-feira após ter furtado uma Hilux na cidade de Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de Força Tática recebeu informação via COPOM acerca de uma Caminhonete Hilux Preta que havia sido furta na Cidade de Piracicaba e que estaria na Rodovia SP-304, sentido Rodovia Anhanguera.

De pronto, a equipe se deslocou para o local informado na tentativa de localizar a caminhonete. Informações foram transmitidas de que a Guarda Municipal de Americana estaria com o veículo abandonado pela cidade de Sumaré e que o condutor teria fugido sentido bairro São Francisco, em Sumaré, trajando camiseta branca e calça jeans.

De posse das informações, a equipe de Força Tática iniciou patrulhamento pelo bairro com vistas e pela Av Chico Mendes, foi vizualizado um individuo com as características e que, ao perceber a presença da viatura, entrou repentinamente em um veículo de aplicativo e o veículo foi abordado imediatamente.

Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo porém ,em entrevista, de imediato confessou que estaria levando o veículo furtado a uma terceira pessoa que não sabia detalhes de nome nem local de entrega.

Diante da constatação, foi dado voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao 5° DP de Sumaré, onde o delegado formalizou o flagrante de furto de veículo, permanecendo preso à disposição da justiça.