Vereador Juninho Dias indica estudos para a volta do Projeto Esporte e Lazer no portal da cidade de Americana

O vereador Juninho Dias protocolou a indicação de nº 10229/2024 na Câmara Municipal solicitando a realização de estudos para a reativação do projeto Esporte e Lazer no Portal da Cidade de Americana. A iniciativa visa proporcionar novamente à população um espaço dedicado à prática de atividades físicas e de lazer, promovendo bem-estar e integração social.

Juninho Dias destacou a importância do projeto para a população, ressaltando que espaços de esporte e lazer são fundamentais para a saúde física e mental dos moradores. “O projeto Esporte e Lazer no portal da cidade de Americana já foi um grande sucesso e precisamos trazê-lo de volta. A prática de atividades físicas, além de promover saúde, fortalece os laços comunitários e oferece alternativas de lazer para todas as idades,” afirmou o vereador.

A indicação será encaminhada para a análise do executivo municipal, que deverá realizar os estudos necessários para viabilizar a reativação do projeto. A expectativa é que, com a volta do Esporte e Lazer no Portal, a cidade de Americana possa oferecer um ambiente seguro e adequado para a prática de diversas atividades esportivas e recreativas.