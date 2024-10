Ricardinho, ex Rio Branco, morre baleado em Belém

Ricardinho tinha 22 anos e era cria das categorias de base do clube do Remo. Em março deste ano, o jogador passou por cirurgia e estava afastado da ativa do clube para tratar a lesão.

Leia + Sobre todos os Esportes

De acordo com moradores da área onde o crime ocorreu, Ricardo e Flávio eram amigos e estavam sentados em uma calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local, quando um carro preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos na direção das vítimas.

Abaixo nota do Rio Branco sobre a morte de Ricardinho