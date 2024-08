Rio Branco empata em casa (0-0) e agora 'torce contra'

O Rio Branco não conseguiu passar pelo São Bento de Sorocaba na tarde deste sábado em Americana.

Os dois empataram por 0 a 0 no estádio Décio Vitta em partida da nona e penúltima rodada da Copa Paulista.

O Bentão assegurou vaga para a segunda fase da competição com uma rodada de antecedência no Grupo 4, com dez pontos.

Agora o Rio Branco encerrou sua participação na primeira fase. O Tigre foi a nove pontos e, na última rodada, torce para que o Capivariano, que tem sete pontos, não vença o já eliminado Bragantino.

O outro classificado na chave é o Primavera com 16 pontos.

Leia + Sobre todos os Esportes

O jogo teve dois tempos distintos: um primeiro que deu sono, com poucas chances, e no segundo, os times jogaram um pouco melhor, mas não o suficiente para marcar, e o 0 a 0 fez jus ao que foi o duelo entre Tigre e Bento em Americana.

Acabou ano pro Rio Branco?

O Tigre folga na próxima rodada e, caso não avance, verá o ano do futebol profissional acabado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP