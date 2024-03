RMC deve ter tempestade neste domingo, aponta CEPAGRI

Segundo o CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), a possibilidade de tempestades para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste domingo (17) é alta. Segundo a previsão, apesar do calor intenso, há a chance de 40% de temporais localizados.

A tendência é que a instabilidade retorne com mais força, e o dia deverá ter nebulosidade variável, com períodos de sol pela manhã e momentos de céu parcialmente nublado a nublado a partir da tarde, sendo esperadas pancadas de chuva e temporais associados a chuvas localmente intensas, descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas ficam entre 23 e 34ºC.

