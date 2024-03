Depois de estabilizar os problemas de saúde, Giovana Fortunato

decidiu vir novamente candidata a prefeita de Americana. Ela falou com o NM nesta sexta-feira e pontuou um pouco do que pretende fazer ao longo do ano pra tentar melhorar a votação de 2020 (teve 29 mil votos e ficou em 2o lugar) e bater o prefeito Chico Sardelli nas urnas.

PDT E MULHERES- Giovana disse que o trabalho que tem sido feito na montagem da chapa do PDT é o de atrair bons candidatos e de qualificar os nomes que estarão na sua chapa. “O candidato tem que ser do programa do partido, saber dos valores que queremos ao tratar dos recursos públicos e da vida das pessoas”.

APOIOS– Ela tem como certo o apoio das Federações PT, PV e PCdoB e PSOL e Rede. Também espera contar com o apoio do PSB.

POLARIZAÇÃO NACIONAL– Para Giovana, a polarização nacional (Lula x Bolsonaro) que poderia favorecer um candidato bolsonarista na região por conta do resultado de 2022, não deve chegar a Americana. Para ela, o eleitor vai acreditar que os candidatos a prefeito precisam apresentar soluções para os problemas do dia a dia da população.

