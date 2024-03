Um vovô de 63 anos foi detido pela polícia na SP 304

na madrugada deste sábado. Ação da Força Tática da Polícia Militar ainda recuperou um carro roubado em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso aconteceu por volta da 0h30. Os policiais tenente Aiany, sargento Simões, cabo Gonzales e soldado Spadacio, seguia no patrulhamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) quando foi observado um Honda City em alta velocidade.

Após alguns minutos, o motorista foi abordado com o veículo. Questionado pelos PMs, o idoso admitiu que havia roubado o carro em Campinas, e iria entregá-lo no Paraguai.

Os policiais também constataram que o criminoso estava foragido de uma penitenciária de Dourados (MS). Ele também esteve preso no Carandiru em 1991. O homem foi encaminhado para o Plantão Policial onde a autoridade determinou o flagrante.

