A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) deve ser convocada pela Polícia Federal para depor a respeito de uma suposta pressão para que o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Jr. aderisse aos planos golpistas investigados pelo órgão.

Segundo a coluna de Bela Megale, do jornal O Globo deste sábado, 16, a PF fará essa convocação para que Zambelli preste esclarecimentos sobre as informações que o tenente-brigadeiro revelou em seu depoimento à corporação. A jornalista confirmou a informação com policiais envolvidos na investigação.

Entenda

Carlos Almeida Baptista Júnior afirmou ter sido abordado por Zambelli durante um evento da Força Aérea Brasileira (FAB), em Pirassununga, no interior de São Paulo, com exigência para não “deixar o presidente Bolsonaro na mão”.

O caso ocorreu, segundo ele, no dia 8 de dezembro de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) já havia sido derrotado pelo atual titular do Poder Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com seu depoimento prestado à PF, Baptista Júnior afirmou ter respondido que não aceitaria pedido ilegal. “Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade”, teria respondido, de acordo com o seu depoimento à PF.

