Prefeitura visita 840 imóveis em mutirão metropolitano contra a dengue

Agentes de controle de endemias da prefeitura de Americana visitaram

840 imóveis no Parque Gramado, neste sábado (16), durante o mutirão metropolitano contra a dengue. O município, por meio da Secretaria de Saúde, participou da iniciativa do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), que teve o objetivo de mobilizar os 20 municípios da região em ações específicas de combate à doença. A iniciativa se juntou às atividades já desenvolvidas em Americana nos últimos meses.

Ao todo, foram removidos 350 quilos de potenciais criadouros do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, neste sábado. Uma equipe de fiscais da Vigilância Sanitária também distribuiu panfletos educativos na região central, onde visitaram 85 estabelecimentos e orientaram aproximadamente 500 pessoas, entre lojistas e consumidores.

“Este mutirão é providencial na luta contra a dengue, pois os municípios vizinhos se empenharam em mobilizar a comunidade em prol de um resultado comum a todos. Continuaremos durante as próximas semanas intensificando essas ações em Americana”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, avalia como positivos os resultados obtidos durante o mutirão deste sábado. “Durante a semana é muito comum os agentes encontrarem uma quantidade expressiva de imóveis fechados, o que não costuma acontecer aos finais de semana. A ação deste sábado foi muito proveitosa, porque conseguimos adentrar uma quantidade significativa de imóveis e eliminar muitos criadouros do mosquito”, explica.

“Estamos contribuindo com o combate à dengue, usando como ferramenta a conscientização aos moradores. Nossos fiscais distribuíram folhetos sobre a dengue e orientaram os transeuntes e comerciantes sobre as formas de prevenção à doença”, acrescenta a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

O mutirão para recolhimento de criadouros já ocorre em Americana desde o dia 6 de fevereiro, quando foi deflagrada a campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”.

A campanha engloba outras ações, como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações, e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.

No mutirão, os agentes visitam os imóveis e recolhem todo tipo de material em desuso que possa acumular água, como pneus, latas, tambores, cisternas, garrafas, entre outros. O procedimento também ocorre em terrenos baldios.

Nos imóveis edificados, a retirada é feita sob a supervisão e autorização do morador e/ou proprietário. Nesta ação, os agentes não retiram lixo comum e nem móveis ou similares descartados pelos moradores.

O diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges, destaca que nas últimas semanas diversas ações foram desencadeadas junto a diversos segmentos sociais, visando à conscientização e mobilização contra a doença.

“Nós realizamos diversas atividades educativas e de mobilização, em parceria com a Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino e com entidades empresariais e religiosas. A campanha segue durante as próximas semanas com atividades diversas, porque a luta contra o mosquito Aedes aegypti é toda a sociedade”, conclui o diretor.

