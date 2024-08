Rock Fest reúne público rotativo de 80 mil pessoas e movimenta R$ 1,3 milhão

O Santa Bárbara Rock Fest se consolida, ano após ano, como o maior festival de rock independente do interior do Estado de São Paulo. Realizado no último fim de semana, de 23 a 25 de agosto, o festival teve entrada gratuita e reuniu, no Complexo Usina Santa Bárbara, um público rotativo de 80 mil pessoas. A praça de alimentação, a venda de bebidas, o estacionamento solidário e a Vila do Rock movimentaram R$ 1,3 milhão de reais, gerando mais de 400 postos de trabalho durante o evento.

Durante os três dias de festival, 223 artistas se apresentaram em diversas experiências pelo Complexo e nos palcos Terra, Água, GIG, Jam, Air e Cidade do Rock. Esta última foi uma novidade deste ano, permitindo a apresentação de um maior número de bandas locais. As principais atrações foram Viper, Sepultura, Raimundos, Fresno, Gloria e Pitty, cujos shows atraíram grandes públicos e ocorreram próximos à roda-gigante, um ícone nos grandes festivais de música que proporcionou uma vista panorâmica da Usina, um dos cartões-postais do Município.

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest contou com a realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e Comgás, apoio da Raízen, Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana, Sapore e SOS Telecom, media partner com a EPTV, G1, EP FM e Atomcore Studio e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.