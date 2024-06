Roteiro Gastronômico terá show gratuito de Dilsinho em agosto

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta sexta-feira (21), o Roteiro Gastronômico 2024, que acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro na região do Portal de entrada de Americana e vai comemorar o aniversário de 149 anos da cidade. O evento terá o cantor Dilsinho, um dos grandes nomes da nova geração do pagode, como atração principal, no encerramento da festa.

Ao todo, serão 40 estabelecimentos participantes. As inscrições terão início na segunda-feira (24), às 12h, no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br. O prazo vai até 12 de julho, às 17h. O regulamento com todas as informações também será disponibilizado no site.

“O lazer e a cultura também são importantes para a população, e mais uma vez vamos realizar essa bonita festa que no ano passado já foi um sucesso. É importante para o fomento do comércio local e geração de empregos, e um evento que vai trazer alegria e vida para a cidade nos seus 149 anos de história”, disse o prefeito Chico.

O Roteiro Gastronômico é parte do Calendário Oficial de Eventos do Município, atendendo à Lei Municipal nº 6.208, de 23 de agosto de 2018, de autoria do então vereador e hoje vice-prefeito Odir Demarchi.

“O Roteiro Gastronômico é uma oportunidade para os comerciantes do setor divulgarem seus estabelecimentos para toda a cidade, mostrando seus pratos e atraindo o público para os seus bares e restaurantes”, disse Odir.

Na sexta-feira (30) o evento ocorre das 17h às 22h, e no sábado (31) e domingo (1º), das 12h às 22h. A entrada para o Roteiro Gastronômico 2024 será solidária, com a doação de 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo para o Fundo Social de Solidariedade.

“O Roteiro vem para valorizar a gastronomia local, fomentar o turismo e o comércio e comemorar o aniversário de Americana. Vamos fazer uma grande festa, com uma estrutura segura para as famílias, mais uma grande realização da gestão Chico e Odir”, falou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.