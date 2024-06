Os moradores da rua Itacolomi, ao lado do parque ecológico, no jardim Ipiranga, estão sofrendo com as alterações do trânsito realizadas nos últimos meses.

A rua Itacolomi é conhecida por sofrer enchentes, por não possuir calçada para pedestre em trecho do parque ecológico, por ser toda irregular em sua largura.



A Rua Itacolomi não pode receber o trânsito pesado e intenso de veículos que está recebendo.

Inúmeros animais que viviam soltos no Parque, e por vezes saiam na rua, foram atropelados e mortos.

Ademais, as pessoas utilizam essa rua para caminhadas, e a falta de calçada está colocando a vida das pessoas em risco.

Para reverter esse caos que se instalou no local, os moradores se reuniram esta semana.

