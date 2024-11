Rubens Barrichello bate recorde com Tesla CyberTruck

O desafio de velocidade com carros Volta Rápida do Acelerados, marca de conteúdo da NWB, tem um novo recorde na categoria de picapes. O piloto e apresentador Rubens Barrichello acelerou a polêmica Tesla CyberTruck e atingiu o tempo de 1.06.011, ultrapassando picapes como Rivian R1T, Ford F-150 Lightning e Ram 1500 TRX. Além do desempenho na pista, o vídeo teve grande performance também com a audiência e ficou uma semana ‘Em Alta’ no YouTube chegando ao Top 8 do país.

“O volante é estranhíssimo, parece que o carro tem controle próprio e que decide o que quer. Deu uma travadinha, e nas curvas debaixo ele vira muito. Na reta é o bicho! Tem uma aceleração impressionante, mas o volante tem um sensor que vira muito mais”, relata Rubinho durante a realização da Volta Rápida.

Com uma semana da publicação, os números dizem por si só. São mais de 1M de views nos conteúdos sobre o Tesla CyberTruck no Acelerados, canal que é referência na cultura automotiva na internet. Daniel Lunelli, proprietário do carro, explicou sobre a aquisição do veículo no primeiro vídeo sobre o tema no Acelerados.

“O pedido e a entrega são onlines, você pode retirar o carro sem falar com ninguém. Depois você faz o processo de importação para trazer para o Brasil. Foram quase cinco anos todo o processo, desde quando fiz o pedido até a retirada”, explicou Lunelli.

O Tesla Cybertruck impressiona com sua estrutura de aço inoxidável ultrarresistente, projetada para minimizar danos e prevenir corrosão. Com tração 4×4, câmbio AT 1, 3 motores elétricos, 857 cv de potência, 119,4 kgfm de torque, a picape atinge uma velocidade máxima de 209 km/h, e chega de 0 a 100 em 2,6 segundos. No carregamento rápido, recupera até 235 km de autonomia em apenas 15 minutos conectado à tomada, permitindo um alcance total de até 547 km.

Outro diferencial do modelo é a suspensão pneumática com ajuste eletrônico, que proporciona 305 mm de curso e uma distância ao solo de 406 mm. Com peso de 3.129 kg, a capacidade de carga é robusta, suportando até 1.134 kg, enquanto o modelo também se destaca por rebocar quase cinco toneladas com facilidade. Seu preço aproximado é de R$1,5 M.

