Inclusão: EMEF Paulo Freire adota sinal musical nos intervalos

O início e o fim do recreio ganharam uma nova maneira de serem sinalizados na EMEF (Escola Municipal de Educação Fundamental) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo. Em vez de uma campainha tradicional, a unidade da rede municipal de ensino de Americana adotou o sinal musical, em atenção aos estudantes de Educação Especial. Cerca de 40 crianças com autismo, deficiência intelectual e quadros associados estudam na escola.

A proposta foi colocada em prática pela equipe gestora da EMEF neste mês e deu tão certo que será estendida. A seleção das músicas é temática e, a partir de dezembro, quem frequenta a escola vai se surpreender com canções natalinas na hora do intervalo. Em novembro, músicas infantis tomaram os corredores e salas de aula. Além de ser mais agradável, a iniciativa apresenta diariamente – e sem repetição – novas composições aos estudantes.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, aplaudiu a iniciativa. “Temos um programa sólido de formações voltadas para a Educação Especial, afinal, para o prefeito Chico Sardelli, a Educação de qualidade é um direito dos americanenses. Tais formações se refletem em mudanças no cotidiano escolar de toda a rede, que a cada passo acolhe as crianças com mais qualidade e profissionalismo”, disse.

Profissionais da rede estão inscritos na nova formação sobre inclusão escolar de estudantes com autismo, deficiência intelectual e quadros associados oferecida pela Secretaria de Educação de Americana e ministrada pelo prof. Dr. Lucelmo Lacerda e equipe. Ao todo, foram ofertadas 500 vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Lacerda palestrou sobre a inclusão baseada em evidências durante a 31ª Semana da Educação de Americana, em 2023.

