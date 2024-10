Santa Bárbara; prefeitura faz melhorias no CIEP Angélica

As melhorias no CIEP Angélica Sega Tremocoldi, no Jardim das Orquídeas, seguem com os serviços concentrados na lavanderia. A unidade escolar municipal ganhou nova cozinha e a próxima etapa é a construção do pátio coberto com telhas termoacústicas.

Diversas frentes de trabalho da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executam serviços de manutenção como limpeza de caixa d´água, serviços hidráulicos e elétricos, manutenção e troca de ventiladores, capinação, limpeza e poda em área verde, dedetização, entre outros.

Escolas além do Ciep Angélica

E obras, adequações e melhorias seguem em unidades como Emei “Antonio Mollon”, no Mollon, ADI “Euvaldo”, no Jardim Esmeralda e Emefei “Profª Mª M. G. Valente – Dona Bininha” no Conjunto Roberto Romano.

Todos os serviços são efetuados mediante cronograma planejado pela Secretaria da Educação.

Emei “Antonio Mollon” recebe diversas melhorias da Prefeitura



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com diversas melhorias e manutenções nas escolas municipais. A Emei “Antonio Mollon” recebeu adequações e ganhou mais uma sala de aula. A equipe atua nesta quinta-feira (17) na pintura do novo ambiente. Também em execução está o novo pátio coberto, que terá telhas termoacústicas para atividades extraclasse.

São 58 unidades escolares que recebem intervenções, serviços e obras conforme cronograma. Dentre os serviços estão limpeza de caixa d’água, serviços hidráulicos e elétricos, manutenção e troca de ventiladores, capinação, limpeza e poda em área verde e dedetização, entre outros.

