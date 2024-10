Filho do ex-vice-prefeito Anízio, Rony Tavares foi eleito este ano para seu 1o mandato. Ele fez 1.135 votos e entrou como um dos 3 nomes do Republicanos na cidade.

Foi a 1a vez que se candidatou e fez um relato para o NM da experiência de sucesso das urnas este ano.

Sou Rony Tavares nascido na cidade de São João do Ivaí PR, porém cresci em Santa Bárbara D’Oeste. Cidade no qual tenho minha família, onde me formei no ensino fundamental na Escola Romana de Oliveira Salles Cunha, e também me formei no ensino superior pela faculdade Anhanguera.

Sou funcionário do transporte público metropolitano.



Sou cristão ligado a paróquia São Paulo Apóstolo e casa de Maria, sendo membro da pastoral dos ministros e da pastoral do Crisma.

Experiência de campanha, primeiro quero citar que o incentivo veio através do meu pai Anizio Tavares da Silva, onde desde criança o acompanhava na vida pública como vereador, sendo também presidente da Câmara, vice prefeito, prefeito em exercício e secretário de esportes, sendo ali um político de muita humildade e comprometimento com a população.

Depois quero citar o agradecimento a presidencia do Partido Adriano Panin que nos confiou a legenda. Nossa experiência na rua foi muito boa, por onde passamos fomos muito bem recebidos e acolhidos, e Deus veio nos abençoar com a vitória pelo partido Republicanos.