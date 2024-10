Unacon tem sessão de maquiagem, fotos e oficina de lenços para pacientes com câncer

Um grupo de mulheres pacientes da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana participou de uma sessão de maquiagem e um ensaio fotográfico, na tarde desta sexta-feira (18). As atividades compõem a programação organizada pela unidade de saúde para a campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama.

A ação contou com a participação de três voluntárias: Lucíola Detlinger Cureau, ex-paciente oncológica que dá dicas de maquiagem e ensina laços de lenços às mulheres em tratamento com quimioterapia, e as fotógrafas Giovanna Braidotti e Jane Sousa.

Neusa Aparecida Silva Conceição, paciente da Unacon há seis meses, aprovou a atividade, enalteceu os serviços e a equipe do centro oncológico. “Isso significa muito para mim, porque desde que entrei aqui na Unacon, com um problema de saúde e num momento bastante difícil, fui muito bem acolhida e atendida por todos os funcionários, médicos, enfermeiros, recepção, todo mundo”, elogiou.

Lucimara Silva dos Santos, que é atendida na Unacon há mais de um ano e meio, diz que eventos assim “agregam coisas positivas num momento frágil e complexo de nossas vidas”. “Tira um pouco o foco da doença e promove momentos de bem-estar. É uma oportunidade para ressignificar a vida”, contou a paciente.

“O processo de aceitação e de reconhecimento durante o tratamento varia de acordo com o enfrentamento de cada paciente. Muitas nos procuram buscando ajuda, mas algumas dizendo que querem desistir. Então, oferecer e proporcionar esse momento a elas é gratificante. Os relatos e histórias das pacientes, bem como a relação próxima delas com a nossa equipe, nos renova e nos motiva a continuar”, destacou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

“Essa mobilização gera um clima de alegria no ambiente da Unacon, além de oferecer mais conforto e motivação às pacientes. Isso contribui com o processo de cura, pelo qual elas vêm sendo cuidadas com a atenção e carinho que merecem”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A unidade é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Desde sua inauguração, em junho de 2022, até setembro deste ano, o serviço de referência no tratamento do câncer já realizou 42.230 atendimentos, entre consultas oncológicas, sessões de quimioterapia, procedimentos de enfermagem, cirurgias, acompanhamento com a equipe multidisciplinar e outras ações.