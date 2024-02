Com apoio da Prefeitura, o Sumaré Atlético Clube realizou neste sábado, dia 17, em parceria com o Rio Branco EC, uma avaliação técnica para garotos nascidos entre 2010 e 2015. Cerca de 400 atletas participaram da avaliação e 39 foram classificados para a segunda fase. Esses jogadores vão participar dos próximos jogos para nova avaliação e aprovação para compor os elencos dos clubes.

Em 2023, o SAC e Rio Branco anunciaram parceria nas categorias de base sub 11 a sub 14. Sumaré usa a marca do Rio Branco nas competições e o time de Americana é composto pelos atletas sumareenses.

“Um dos compromissos do nosso governo é incentivar o esporte, que contribui para o bem-estar e qualidade de vida da nossa população. Queremos revelar os talentos da cidade e gerar novas oportunidades aos nossos jovens. Nossos garotos nos enchem de orgulho e levam o nome de Sumaré por todo o Estado. Ampliar a participação em novas etapas e/ou competições é uma evolução natural do clube, que tem crescido cada vez mais. Estamos de portas abertas para o SAC e para nossos atletas!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram “@SacSumare” e pela página do Facebook “Sac Sumaré AC – Base”.