Muitas pessoas acessam contas bancárias ou digitam os dados de seus cartões de crédito para comprar algo online, sem se conectar a uma rede privada virtual (VPN) e, com isso, podem ter exposto suas informações sigilosas e hábitos de navegação a cibercriminosos, ou a outros intrusos à espreita na mesma rede. A Norton, marca de cibersegurança da Gen™ (NASDAQ: GEN), esclarece o que é uma VPN e como os usuários podem permanecer conectados com segurança em qualquer lugar, a partir de uma conexão segura, mantendo suas atividades online ocultas, protegendo seus dados e sua privacidade na internet.

De acordo com uma pesquisa da Norton, 15% dos consumidores no Brasil disseram que encontraram um aplicativo de rastreamento em seus telefones e que eles não o instalaram. Destes, os aplicativos estavam rastreando principalmente a sua localização (55%) e os sites que visitaram (52%). A maioria dessas pessoas (64% dos 15%) simplesmente excluiu o aplicativo de rastreamento do seu telefone, quando o encontrou.

Conhecida como rede privada virtual, a VPN (da nomenclatura Virtual Private Network em inglês), é uma tecnologia que criptografa os dados quando o usuário usa a internet, embaralhando-os para que estranhos na mesma rede não consigam lê-los. Uma VPN cria um túnel seguro entre o dispositivo do usuário e a internet para proteger os dados durante a transmissão. Esse túnel seguro ajuda as VPNs a disfarçar o endereço IP do usuário, mascarando a sua atividade online (incluindo os links nos quais o usuário clica e os arquivos que baixa), e ocultando a sua localização física para ajudá-lo a acessar o conteúdo desejado.

As melhores VPNs têm uma política de “não registro” (no log), criptografia de nível bancário e uma variedade de servidores ao redor do mundo para ajudar as pessoas a navegar anonimamente na web.

Benefícios do usa da VPN

Os recursos de criptografia da VPN ajudam o usuário a navegar anonimamente, acessar conteúdos mais livremente, proteger dados em trânsito e suas informações privadas, e impedir que sites o rastreiem.

“Uma VPN com política de não registro (no-log) pode ajudar a ocultar o endereço IP do usuário para protegê-lo de ações de cibercriminosos”, diz Iskander Sánchez-Rola, Diretor de Inovação em Privacidade da Norton. “As VPNs criptografam o tráfego de internet, tornando mais seguro para o usuário acessar suas contas financeiras, seus dados privados e demais informações confidenciais no ambiente online, sem que outras pessoas espionem”, comenta.

O executivo explica que as redes wi-fi públicas não são seguras, portanto, tornam-se lugares notórios para que os cibercriminosos roubem informações. “Uma VPN pode ajudar a impedir isso, ocultando as atividades de sessão na Internet, para que cibercriminosos não vejam o que a pessoa está fazendo online. Assim, a VPN oferece uma camada adicional de privacidade para proteção dos dados dos usuários ao navegar no ambiente digital, sendo uma ferramenta útil para tornar mais seguro o acesso a serviços bancários em dispositivos móveis, redes sociais, conteúdos online durante viagens e muito mais”, destaca Iskander Sánchez-Rola, que compartilha algumas recomendações na hora de escolher uma VPN:

Faça a escolha da estrutura da VPN com base na intenção de uso , ou seja, para fins pessoais, de trabalho ou acesso a conteúdos.

, ou seja, para fins pessoais, de trabalho ou acesso a conteúdos. Considere a quantidade e as localizações dos servidores de uma VPN , pois isso pode afetar a velocidade da conexão, o desempenho e sua capacidade de acessar o conteúdo livremente.

, pois isso pode afetar a velocidade da conexão, o desempenho e sua capacidade de acessar o conteúdo livremente. Encontre um serviço VPN com uma política de não registro (no-log) , para ajudar a garantir que o seu provedor não armazene os dados de suas atividades online e, possivelmente, possa fazer uso indevido ou comprometa informações confidenciais.

, para ajudar a garantir que o seu provedor não armazene os dados de suas atividades online e, possivelmente, possa fazer uso indevido ou comprometa informações confidenciais. Considere todas as taxas associadas e leia as avaliações , para encontrar uma VPN com a melhor relação custo-benefício.

, para encontrar uma VPN com a melhor relação custo-benefício. Escolha uma VPN que siga o conjunto de regras e procedimentos para criptografia de dados , que você necessita sem sacrificar a compatibilidade do dispositivo ou dos recursos de segurança.

, que você necessita sem sacrificar a compatibilidade do dispositivo ou dos recursos de segurança. Opte por uma solução VPN com kill switch , para ajudar a evitar possíveis vazamentos de dados e garantir a continuidade da segurança.

, para ajudar a evitar possíveis vazamentos de dados e garantir a continuidade da segurança. Proteja sua privacidade digital com uma VPN, como o Norton Ultra VPN – que tem uma política de não registro -, para aprimorar a sua privacidade online, ocultar sua localização e ajudar a acessar os conteúdos de sua preferência.

Metodologia

O estudo foi conduzido online no Brasil pela Dynata em nome da Gen, de 6 a 22 de março de 2024, entre 1.013 adultos com 18 anos ou mais.

