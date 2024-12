Saiba o que fazer após beber demais nas festas de final de ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe quantidade segura para o consumo de álcool. Existem, contudo, parâmetros que definem os níveis de consumo moderado e abusivo. No Brasil, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) considera 14g de álcool puro, o equivalente a 350 ml de cerveja ou a 150 ml de vinho, como uma dose. A partir disso, o recomendado para homens é consumir no máximo duas doses em um único dia (ou 14 doses por semana) e para mulheres, uma dose em um dia (ou sete doses na semana).

O consumo é considerado abusivo a partir de cinco doses para homens e de quatro doses para mulheres. Além disso, a OMS recomenda ficar ao menos dois dias sem consumir álcool por semana. No entanto, com as festas de final de ano muitas pessoas acabam exagerando. A endocrinologista e metabologista Lanna Borges, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, conta o que fazer no dia seguinte à bebedeira. “Hidratação é fundamental! Água, água e mais água. Isotônicos também podem ajudar. Além disso, coma alimentos leves e ricos em potássio, descanse adequadamente, tome café moderadamente e uma vitamina C pode dar uma força”.

A especialista orienta ainda como deve ser o consumo de álcool durante as festividades para evitar ficar embriagado e também a ressaca no dia seguinte. “Intercale bebidas alcoólicas com água durante as festas; não beba de estômago vazio; escolha bebidas de melhor qualidade; defina um limite antes de começar a beber e tenha um plano B de transporte”, salienta.

Atividades físicas

Quando passam do ponto na bebida e acordam de ressaca, muitas pessoas acreditam que uma forma de reduzir os efeitos desse mal estar é fazer atividades físicas. A dra. Lanna Borges explica sobre essa crença. “Exercícios leves podem ajudar sim. Eles aumentam a circulação sanguínea e a liberação de endorfinas, o que pode melhorar um pouco o humor e diminuir aquela dor de cabeça chata. Mas atenção: não é milagre!”, ressalta a médica.

Ela cita ainda os exercícios recomendados e os que devem ser evitados. “Caminhada leve, alongamentos suaves, yoga bem tranquila, pedalar sem muito esforço são algumas atividades que não exigem muito do corpo já prejudicado e ajudam na circulação, sem estressar demais o organismo”, pontua. “Agora nada de crossfit, corrida intensa, musculação pesada ou esportes de alto impacto, pois seu corpo já está desidratado e em recuperação. Exercícios intensos podem piorar a desidratação e até causar acidentes”.

Para a endocrinologista e metabologista é melhor esperar algumas horas após acordar antes de fazer qualquer atividade física. “Seu corpo precisa se hidratar e recuperar o equilíbrio. Se decidir se exercitar, vá com muita cautela e escute seu corpo”, destaca. “Lembre-se: a melhor cura pra ressaca é não ter ressaca. Mas se acontecer, vai com calma nos exercícios e cuide bem do seu corpo. Afinal, ainda tem muita festa pela frente nesse fim de ano”, completa Lanna Borges.